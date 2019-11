Ветрове, порои в България, Италия "на колене" заради времето

И талианското правителство обяви извънредно положение заради лошото време в редица северни и южни региони на страната. Това съобщи днес премиерът Джузепе Конте, предаде ТАСС.

След Венеция вчера кабинетът реши да обяви извънредно положение във всички провинции на Сицилия, пострадали от лошо време от септември насам, написа премиерът в Туитър.

Извънредно положение е обявено също в Генуа, Савоя и Специя. При обявяване на такъв режим на национално равнище специални фондове отпускат помощи за премахване на последиците от удара на стихиите.

Конте посочи, че на следващи заседания правителството ще разгледа нови подобни искания.

На 18 ноември например регионалният съвет на Тоскана обяви извънредно положение в областта заради поройни дъждове и бури. Местните власти поискаха кабинетът да обяви такава мярка на национално равнище.

Вчера заради ситуацията в страната външният министър на Италия Луиджи ди Майо се отказа от участие във форум на външните министри от Г-20 днес и утре в Япония.

WOW.... Severe flooding scenes from #Venice , Italy last night 12th November as high tides and storm surge affects the city. Report VeneziaOfficial ig #severeweather #extremeweather #floods pic.twitter.com/bqQS3Est1k

По повод обявеното извънредно положение в Италия, МВнР припомни, че при необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Рим на телефони: +39 06 3224640, +39 06 3224643, както и с генералното ни консулство в Милано на телефони: +39 02 84942941, +39 333 7826043.

Миналата седмица Венеция пострада от тежко наводнение с най-високата водна вълна от половин век, чието равнище на 13 ноември достигна близо 190 сантиметра.

Според венецианските власти щетите са за около един милиард евро. Правителството обяви извънредно положение и отпусна 20 милиона евро за ликвидиране на последиците, а после инфраструктурното министерство добави още 65 милиона евро.

Миналата година италианското правителство обяви извънредно положение в 11 области и отпусна 250 милиона евро за ликвидиране на щетите от проливните дъждове и свлачищата. Лошото време взе през 2018 г. общо 29 жертви в Италия.

Italy's government has declared a state of emergency following the worst flooding in Venice in more than 50 years.



Follow this story here: https://t.co/bGk2jVRcoo pic.twitter.com/rwV51hwKGb