Великобритания първа одобри ваксината на AstraZeneca

В ластите на Обединеното кралство одобриха използването на ваксината, разработена от университета в Оксфорд и британско-шведската фармацевтична компания AstraZeneca.

Това се посочва в съобщението, публикувано в сряда от британското министерство на здравеопазването, предава ТАСС.

"Днес правителството прие препоръката на Агенцията за контрол на лекарствата и здравните продукти да разреши употребата на коронавирусната ваксина от AstraZeneca и Оксфордския университет", се казва в изявлението.

Това прави Обединеното кралство първата държава, регистрирала тази ваксина.

