В Мексико задържаха сериен убиец, примамвал жени във Facebook

Щ атските и федералните власти в Мексико съобщиха, че е задържан предполагаем сериен убиец, обвинен, че е примамвал млади жени с фалшиви предложения за работа, публикувани във Facebook, предаде Асошиейтед прес.

Властите казаха, че разполагат с кадри от камери за наблюдение от два щата, които показват как мъжът се среща с жертвите на обществено място и в единия от случаите откарва жертвата от мястото с мотопед.

Заподозреният „е сериен убиец на жени и има поне 7 случая на убийства на жени, в които този човек може да е замесен“, каза помощник-секретарят по обществената сигурност Рикардо Мехиа.

Мехиа посочи, че най-скорошният случай е убийството на 31-годишна жена в щата Веракрус, след като миналия месец тя отишла на интервю за работа.

Виридиана Морено излязла от дома си в малкия град Кардел, щата Веракрус и отишла в хотел „Биенвенидо“ за интервю за работа, за което научила от някого във Фейсбук, каза Мехиа. След това Морено изчезва.

