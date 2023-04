Опровергаха твърденията, че Ердоган е получил инфаркт, какво е състоянието му

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган ще участва чрез видеоконферентна връзка в церемонията по зареждането на ядрено гориво в първата турска атомна електроцентрала "Аккую" (в окръг Мерсин, Южна Турция), съобщиха от Дирекцията по комуникации към турското президентство, предаде БТА.

Дирекцията по комуникации към турското президентство късно снощи опроверга твърдения, че президентът е получил инфаркт

и е хоспитализиран. От Дирекцията съобщиха още, че планираният митинг на Ердоган в град Мерсин ще се проведе на друга дата.

Турският президент съобщи рано сутринта вчера в акаунта си в Туитър, че е отменил планираните си за деня публични изяви по съвет на лекари.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan stopped a live TV interview over a health incident.



Erdogan returned shortly after to apologize and say he had developed a stomach bug while campaigning for next month’s elections ⤵️ pic.twitter.com/0VtNfdzaiX