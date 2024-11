17 изчезнали след преобръщане на туристическа лодка в Египет

Е гипетските власти съобщиха, че 17 души, включително чужденци, са в неизвестност, а 28 други са били спасени, след като туристическа лодка се е преобърнала край бреговете на Червено море, предаде АФП.

На борда на плавателния съд са били 31 туристи с различни националности и 14-членен екипаж в 05:30 ч., когато е изпратен е сигнал за бедствие, се казва в изявление на губернаторството на Червено море.

A tourist boat with 31 tourists and a crew of 14 people sank in the Shaab Sataya area north of Marsa Alam city. The Red Sea Governorate has reported that search efforts for the missing individuals are currently underway pic.twitter.com/XiGHYihXpg