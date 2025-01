Урсула фон дер Лайен за България: Време е да се възползвате напълно от шенгенските свободи

"Днес Румъния и България стават пълноправни членки на Шенгенското пространство. Поздравления и за двете страни".

Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в профила си в X.

Главчев: Пътуваме без граници от Гърция та чак до Финландия и Португалия

"Вие показахте визия, търпение и решителност. Мястото ви е в Шенген. Време е да се възползвате напълно от шенгенските свободи", подчерта Урсула фон дер Лайен.

