Ураганът "Оскар" взе жертви в Куба

Н ай-малко шестима души са загинали в резултат на урагана „Оскар“ в Куба, където повече от една трета от населението вече е без ток четири дни след общото спиране на електроснабдяването, предаде АФП.

„За съжаление, са загинали шестима души в община Сан Антонио дел Сур“, в източната провинция Гуантанамо, заяви снощи кубинският президент Мигел Диас-Канел в реч, излъчена по държавната телевизия.

❗️🌀🇨🇺 - Hurricane Oscar has left six dead in Cuba amid widespread power blackouts.



As the island endures its fourth night without electricity, much of the capital, Havana, remains paralyzed.



Protests have broken out in urban areas, with residents banging pots, blocking… pic.twitter.com/g6qVYQuiEz