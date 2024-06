Столтенберг: Унгария няма да участва в тези усилия на НАТО

Г енералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза днес, че Унгария се е съгласила да не налага вето върху помощта на алианса за Украйна, но правителството в Будапеща няма да предостави също и никакъв персонал или средства за подпомагане на страната, предаде Асошиейтед прес.

На срещата на върха във Вашингтон следващия месец се очаква президентът на САЩ Джо Байдън и съюзниците от НАТО да се споразумеят за нова система за предоставяне на по-предвидима и дългосрочна помощ за сигурност и военно обучение на Украйна.

BREAKING: PM Orbán & NATO SG Stoltenberg announce after their meeting in Budapest that Hungary will NOT take part in NATO's plans to provide training to Ukrainian soldiers, and long term financial and military aid to Ukraine.

However, Hungary will not block the alliance from… pic.twitter.com/ADIBg8hgG2 — András László MEP 🇭🇺 (@laszloan) June 12, 2024

"Унгария няма да участва в тези усилия на НАТО и аз приемам тази позиция", заяви Столтенберг пред журналисти в Будапеща след разговори с унгарския премиер Виктор Орбан.

Столтенберг отбеляза, че двамата с Орбан са договорили условията за Унгария да не участва в подкрепата на НАТО за Украйна. Ръководителят на НАТО не уточни как ще стане това.

"Никакъв персонал от Унгария няма да участва в тези дейности и никакви унгарски средства няма да бъдат използвани за тяхната подкрепа", каза Столтенберг.

🇪🇺🇺🇦🇷🇺

NATO Secretary General Jens Stoltenberg stated that Hungary will not block decisions at #NATO summit in July regarding assistance to #Ukraine.



In turn, Hungarian PM emphasized that despite his country's opposition to a NATO mission in Ukraine, #Hungary cannot prevent it pic.twitter.com/rkFLApnAxg — World Crisis Tracker (@WorldCrisi19621) June 12, 2024

"В същото време премиерът ме увери, че Унгария няма да се противопостави на тези усилия, което ще позволи на другите съюзници да продължат да оказват помощ, и потвърди, че страната ще продължи да изпълнява изцяло ангажиментите си към НАТО", добави Столтенберг.

НАТО взема всички свои решения с консенсус, което на практика дава право на вето на всяка една от 32-те страни членки.

#Hungary opts out of any and all #NATO missions in the #Ukraine. No Hungarian personnel, money or our territory will be used for any further escalation in that corrupt war.

Jens #Stoltenberg agrees to respect Hungary's position in #Budapest. pic.twitter.com/UqpBip8avZ — Koskovics Zoltán (@KoskovicsZ) June 12, 2024

