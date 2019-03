В продължение на повече от 60 години слон, известен като F_MU1, се разхождаше из саваната в Тсаво, Кения.

Всъщност става въпрос за слоница - един от последните представители на планетата на вида със „супербивни“, т.е. бивни, които стигат до земята.

Британският фотограф Уил Берард-Лукас е направил ценни снимки малко преди слоницата да умре от естествена смърт.

„Ако слоновете трябваше да имат своя кралица, именно тя би заслужила тази титла”, коментира той пред Би Би Си (BBC). „Ако не я бях видял със собствените си очи, не бих повярвал, че такива слонове все още съществуват“.

В цяла Африка в момента има по-малко от 30 слона със супербивни.

Уил е снимал кралицата на слоновете в сътрудничество с администрацията на Националния парк Тсаво и кенийската служба за дива природа. Целият проект е отнел година и половина.

Когато видял слоницата за първи път, той, според собствените му думи, останал просто безмълвен.

„F_MU1 беше отслабнала и стара, но с увереност продължаваше напред. Бивните ѝ бяха толкова огромни, че оставяха след себе си две бразди по земята. Тя беше като живо напомняне за миналото”, спомня си Уил. „Слоницата е преживяла периоди на ужасяващо бракониерство и е имала огромен късмет, че не е попаднала в капан и не е станал жертва на пушка или отровна стрела”.

Животни като F_MU1 интересуват много бракониерите, тъй като бивни с такъв размер рядко се срещат - когато достигнат земята, те обикновено се чупят.

Преди две години слон на име Сатао II, който също е имал супербивни, е бил убит на границата на националния парк Тсаво.

„Има много малко слонове със супербивни, именно защото точно те са избивани от бракониерите”, казва д-р Марк Джоунс от благотворителната организация „Родени свободни”.

„Поради факта, че тези животни често са убивани преди да достигнат своя репродуктивен пик, гените на слоновете със супербивни постепенно изчезват от популацията и е напълно вероятно в момента да сме свидетели на последните екземпляри”, подчертава той.

Снимките, направени от Уил, ще бъдат публикувани в книгата „Страната на гигантите”.

