Украйна: Руските войски са изтласкани частично от Часов Яр

У краинските военни заявиха, че силите на Киев са изтласкали руските войски от район в град Часов Яр (на украински Часив Яр) на източния фронт на бойните действия, който се смята за следващата цел на Москва в бавното ѝ настъпление в региона, предаде Ройтерс.

Според руски доклад обаче силите на Москва са унищожили комуникационна кула в близост до града и са постигнали по-нататъшен напредък.

Руските сили бавно си проправят път през части от Източна Украйна, превземайки няколко села, след като през февруари завзеха ключовия град Авдеевка.

Часов Яр се намира на височина на 20 км западно от Бахмут - град, който руските сили превзеха преди година след месеци сражения. И двете страни разглеждат града като потенциална отправна точка за настъпление на Русия към ключови градове в източната част на Донецка област, включително Краматорск и Славянск.

WP: Russian troops are exerting massive pressure on the Ukrainian Armed Forces in the Chasov Yar area https://t.co/i9MayfZqCN

Назар Волошин, говорител на южната група сили на Украйна, заяви пред медиите че руските сили са се изнесли от квартал "Канал" на Часив Яр по канала Сиверски Донец-Донбас, който минава покрай източния край на града. Той добави, че за 24 часа руските войски са обстрелвали силите на Киев в повече от 200 случая, предимно на южните подстъпи на града.

В доклад на Генералния щаб на украинската армия късно снощи се казваше, че руските войски са се опитали да отблъснат украинските сили шест пъти край Часив Яр. Три атаки са били отблъснати, а боевете все още са обхванали района.

Украинските сили край Часов Яр алармират, че се нуждаят от боеприпаси

Посолството на Украйна във Вашингтон публикува в "Екс" призив за спиране на руското настъпление към Часов Яр, в който се казва, че Русия отчаяно се опитва да унищожи града, нанасяйки удари дори по повредени църкви и цивилни жилищни блокове. "Трябва да попречим на Русия да го превърне в град-призрак, преди да е станало твърде късно".

Руската информационна агенция ТАСС обаче цитира командирът на руска бригада Станислав Орлов, който казва, че силите му са унищожили комуникационна кула на най-високата точка на града. "Това позволи пробивът да бъде осъществен без загуби", според неговите думи.

🇷🇺 Russian troops sending some warm greetings to the AFU using TOS-1A Solntsepyok Heavy Flamethrower Systems in Chasov Yar. Marshmallows not included. pic.twitter.com/buTvJ1XGMu