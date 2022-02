Украйна поиска спешна среща с Русия в рамките на ОССЕ

У крайна поиска спешна среща с Русия и останалите страни в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), обвинявайки Москва, че не споделя информация за мащабните придвижвания на руски войски по украинската граница в разгара на тежка криза, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Russia has denied any plans to invade Ukraine despite the build-up of some 100,000 soldiers on the border.



Countries such as the UK & US have urged their citizens to leave Ukrainehttps://t.co/QHmtPBiLAu