Украйна обяви въздушна тревога

У краинските власти обявиха тази сутрин национална въздушна тревога, тъй като руски крилати ракети застрашават няколко части на страната, предаде Франс прес.

В "Телеграм" военновъздушните сили на Украйна споменават за ракети, летящи към Кривой Рог, родното място на президента Володимир Зеленски в Централна Украйна, както и към Черниговска, Полтавска и Николаевска област.

"Група крилати ракети също е била засечена да се насочва към Киев", допълва същият източник.

