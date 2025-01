Украйна е унищожила 61 руски дрона през изминалата нощ

П ротивовъздушната отбрана на Украйна е свалила 61 от 103 дрона, изстреляни през изминалата нощ от Русия, предаде Ройтерс, като се позова на украинските военновъздушни сили.

Overnight January 5th, Day 1047 of Russia’s War of Aggression Against the People of Ukraine, the Russian Federation sent 103 drones at the Territory of Ukraine.*



(*Air Force Graphic does not match reporting today)



61/103 Shot Down

42/103 “simulator drone” Lost

103 /103 = 100%