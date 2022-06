Украинските сили ще трябва да се изтеглят от Северодонецк

У краинските сили ще "трябва да се изтеглят" от град Северодонецк, голяма част от който се намира под контрола на руските сили.

Toва заяви днес украинският областен управител на Луганска област Сергий Гайдай, цитиран от Reuters.

В Северодонецк се водиха едни от най-тежките сражения от началото на руското нахлуване в Украйна. В града в продължение на месец има улични боеве, като настъплението на руските сили върви бавно и мъчително.

Ukrainian forces will have to leave embattled Sievierodonetsk -governor https://t.co/k8jwOxCN6E pic.twitter.com/dn6H2wMLo7