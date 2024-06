Украински атаки в руската Белгородска област, има жертви

У краински атаки взеха вчера пет жертви в руската Белгородска област, съобщиха местни служители, цитирани от Ройтерс.

Губернаторът на областта Вячеслав Гладков написа в канала си в "Телеграм", че две тела са били извадени изпод развалините на засегната от украински обстрел многоетажна сграда в граничния град Шебекино.

Аварийно-спасителните служби, цитирани от руските новинарски агенции, съобщиха, че по-късно е било открито тялото и на трети загинал, извадено изпод развалините на срутило се в резултат на украински обстрел стълбище на същата сграда.

Ukrainian attacks kill six in #Russia’s #Belgorod region, while a Russian air strike kills one person on #Ukraine border town, officials from the warring neighbors say https://t.co/8anQrAikor pic.twitter.com/KZ9yvqkIUZ