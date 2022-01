Ударната вълна от вулкана край Тонга достигна и до Гърция

М ного метеорологични станции от мрежата на Атинската национална обсерватория са регистрирали ударната вълна от изригването на подводния вулкан край Тонга в Тихия океан в събота, съобщи АНА-МПА.

Вулканът изригна в 7,10 ч. гръцко (и българско) време в събота. В 22 ч. вечерта атмосферното налягане в Гърция се е повишило внезапно с 2 хектопаскала, веднага след това е спаднало с 4, след което се е нормализирало.

Медиите в Кипър също съобщават, че рязка промяна на атмосферното налягане е била отчетена от станциите на острова.

Подводен вулкан изригна в Тонга, цунами в столицата

Изригването на подводния вулкан Хунга Тонга Хунга Хаапай предизвика цунами в самата Тонга и големи приливни вълни в Нова Зеландия.

"Комуникациите в цяла Тонга бяха прекъснати в резултат на изригването на подводен вулкан и е трудно да се прецени каква е ситуацията", заяви днес премиерката на Нова Зеландия Джасинда Ардърн.

Тревога за цунами бе издадена в големи части на Тихия океан, в това число Хавай, Аляска и Фиджи, припомня ДПА.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc