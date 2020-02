Учени откриха 3-метрова костенурка с рога във Венецуела

У чени откриха във Венецуела вкаменелости от коруба на ступендемис – една от най-големите костенурки в историята на Земята.

Едва сега е доказано, че тези животни са имали полов диморфизъм – в предната част на корубата на мъжките екземпляри е имало два рогови израстъка. Описанието на находката е публикувано в списание "Science Advances".

За първи път останки от вида Stupendemys са били открити и описани през 1970 г.

Тази сладководна костенурка е живяла във водата и на сушата, достигала е размер до 3 метра и е тежала повече от 1 тон, което е 100 пъти повече, отколкото най-близкия ѝ "роднина" – голямоглавата амазонска костенурка.

В историята на Земята е имало само един вид, по-голям от ступендемиса – архелон – гигантска морска костенурка от периода Креда, която тежала повече от 2 тона.

The huge #extinct freshwater #turtle Stupendemys geographicus lived in lakes and rivers in northern #SouthAmerica during the #Miocene Epoch. By @ReisThebault for @WashingtonPost #reptile #Amazon @ScienceAdvances #Colombia #Venezuela https://t.co/RO62TZ4mwn pic.twitter.com/FBrYmpyFiR

Преди 5-8 милиона години, когато са живели ступендемис, тропическият район на Южна Америка е представлявал влажна блатиста местност, пълна с разнообразни животни. За това свидетелстват многобройните останки от влечуги – крокодили, алигатори, каймани и гавиали, както и гигантски гризачи.

Сред откритите от учените вкаменелости е и триметрова коруба на възраст 8 милиона години. Тя е уникална не само заради размера си, но и поради факта, че в предната ѝ част има два израстъка, наподобяващи рога.

При откритите по-рано останки от ступендемис такива израстъци са липсвали.

Paleobiologists have discovered exceptional specimens in Venezuela and Colombia of an extinct giant freshwater turtle called Stupendemys. The carapace of this turtle, which is the largest ever known, measured between 2.4 to almost 3 meters https://t.co/90bcOWAm6L pic.twitter.com/Aody5DU5Y6