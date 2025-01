Учени алармират за срив на океански течения, може да е катастрофално

В ъв времена на все по-осезаеми климатични промени, научната общност отправя сериозни предупреждения за потенциални катастрофални последствия, които могат да променят драстично живота на милиони хора. Един от най-значимите рискове е свързан със срив на Атлантическата меридионална циркулация (AMOC) – сложна система от океански течения, която играе ключова роля в климатичния баланс на планетата.

В края на октомври 42 учени в областта на климата изпратиха отворено писмо до Съвета на министрите на скандинавските страни, в което ги призоваха да обърнат внимание на сериозната промяна в океанската циркулация в Атлантическия океан.

„Редица научни изследвания през последните няколко години показват, че този риск досега е бил силно подценяван“, пишат те.

Океанските станции на ICOS в Северния Атлантик следят отблизо ситуацията и могат да предоставят данни в почти реално време за евентуални промени в силата на AMOC.

AMOC е система от океански течения, които пренасят топла вода в Северния Атлантик и осигуряват мекия климат на Европа.

В последния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) от 2021 г. със средна степен на достоверност се оценява, че AMOC „няма да се срине рязко преди 2100 г., но ако това се случи, е много вероятно да предизвика резки промени в регионалните метеорологични модели и големи въздействия върху екосистемите и човешките дейности“. Тази оценка беше оспорена от последните изследвания, които показват, че преминаването на тази критична точка е сериозна възможност още през следващите десетилетия.

Адаптирането към климатична катастрофа от тази степен е невъзможно

Независимо дали сривът ще настъпи през следващите десетилетия или през следващия век, високата вероятност за такова събитие трябва да стимулира повече действия в областта на климата.

„Целта на това писмо е да се обърне внимание на факта, че само „средна увереност“ в това, че AMOC няма да се срине, не е успокояваща и ясно оставя отворена възможността за срив на AMOC през този век. А още по-голяма е вероятността колапсът да бъде предизвикан през този век, но да се разгърне напълно едва през следващия.“, пишат учените.

„Като се имат предвид нарастващите доказателства за по-висок риск от колапс на AMOC, смятаме, че е от решаващо значение рисковете от критични точки в Арктика, по-специално рискът от AMOC, да бъдат взети на сериозно в управлението и политиката“, пишат те.

„Дори при средна вероятност за настъпване, като се има предвид, че резултатът би бил катастрофален и би повлиял на целия свят за векове напред, смятаме, че трябва да се направи повече за минимизиране на този риск.“

Сривът на AMOC би бил сериозна климатична катастрофа, която би довела до значително застудяване в Арктическия регион и затопляне на околните региони.

Това би довело и до безпрецедентни екстремни метеорологични условия.

„Адаптирането към такава тежка климатична катастрофа не е жизнеспособна възможност“, подчертават подписалите документа.

„Призоваваме Съвета на министрите на скандинавските страни да инициира оценка на този значителен риск за скандинавските страни и да предприеме стъпки за минимизиране на този риск, доколкото е възможно.“

Станцията ICOS предоставя данни в почти реално време от Северния Атлантик

Усвояването на въглерода и други океански биогеохимични процеси се наблюдават отблизо от станциите на ICOS в Северния Атлантик. Наблюденията се извършват на борда на корабите с възможност (SOOP), които са кораби, оборудвани с измервателни станции на ICOS, които пътуват редовно в Северния Атлантически океан.

„Северният Атлантически океан е гореща точка за поглъщане на въглерод в океана, което се дължи отчасти на съществуването на циркулацията на преобръщане или AMOC, която стимулира както биологичното, така и физическото поглъщане на въглерод в региона. Една от станциите на ICOS, управлявана от Университета в Берген в продължение на много години, пресича този регион и ще ни позволи да определим в близко до реалното време реакцията на усвояването на въглерод в Северния Атлантик на всяка промяна в силата на AMOC“, казва Ричард Сандърс, директор на Тематичния океански център на ICOS.

„Сривът на AMOC би намалил силно поглъщането на CO₂ в Северния Атлантик. Ние обаче не виждаме такива тенденции в нашите данни; AMOC все още е силен. Поддържането на времеви редове като нашия е от решаващо значение за определянето на това дали и кога ще настъпи промяна“, казва Аре Олсен, главен изследовател на океанската станция Tukuma Arctica ICOS.

От междуправителствената експертна група по климатични промени (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) алармират, че има средна степен на увереност, че меридионалната циркулация в Атлантическия океан няма да се срине рязко преди 2100 г., но ако това се случи, е много вероятно да предизвика резки промени в регионалните и големи въздействия върху екосистемите и човешките дейности“.

Неотдавнашните изследвания след последния доклад на IPCC действително показват, че рискът е бил подценен и че преминаването на тази критична точка е сериозна възможност още през следващите няколко десетилетия.

Като се имат предвид нарастващите доказателства за по-висок риск от срив на AMOC, ние смятаме, че е от решаващо значение важно рисковете, свързани с критичната точка в Арктика, и по-специално рискът от AMOC, да бъдат взети на сериозно в управлението и политиката. Дори при средна вероятност за настъпване, като се има предвид, че резултатът ще бъде катастрофален и ще окаже въздействие върху целия свят за векове напред, смятаме, че повече трябва да се направи, за да се сведе до минимум този риск, призовават от IPCC.

Сривът на Атлантическата меридионална циркулация (AMOC) би имал катастрофални последици, включително драстични промени в климата, екосистемите и икономиките на глобално ниво. Това не е само научен проблем, а въпрос на спешни действия в политиката и управлението. Предупрежденията на учените подчертават необходимостта от повишено внимание към рисковете, свързани с този сложен климатичен механизъм. Стабилното наблюдение, каквото предоставят станции като ICOS, и активните усилия за намаляване на въглеродните емисии са ключови за предотвратяването на тази климатична катастрофа. Въпросът за бъдещето на AMOC трябва да бъде приоритет на глобалната сцена – за да се защитят екосистемите, обществата и животът на бъдещите поколения.

