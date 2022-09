19 убити и 27 ранени при самоубийствен атентат в Кабул

В зрив проехтя днес в шиитски квартал на афганистанската столица Кабул, съобщиха новинарските агенции, цитирайки талибанските власти. Експлозията е станала в образователен център в квартал Бащи Барчи и е предизвикана от терорист самоубиец.

Говорител на кабулската полиция каза, че са загинали 19 души, а 27 са ранени.

Атакуваният център е подготвял ученици за приемни изпити за университет. На 20 април най-малко шест души бяха убити и 24 ранени от експлозии в мъжко училище в същия квартал.

There has been a suicide attack once again in #Afghanistan . This time the capital #Kabul has been targeted. According to reports, the Shia area of ​​Kabul has been targeted and attacked. https://t.co/F9KrYPRQNg