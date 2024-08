„Уау, уау, това е истинско“: Вижте как земетресението в Лос Анджелис разтресе ефира на ESPN

Р аботната седмица започна нестабилно за някои служители в Калифорния, САЩ.

Земетресение с магнитуд 4,4 с център близо до Пасадена, Калифорния, удари понеделник, 10 август в 12:20 ч., съобщи Los Angeles Times.

Видеозаписи, споделени в социалните медии в понеделник, показват как жителите са усетили земетръса в цяла Южна Калифорния, включително в студията на ESPN в Лос Анджелис.

ESPN сподели видеозаписи на живо от вътрешността на студиото, където се снима шоуто NBA Today, когато удря земетресението.

Телевизионният оператор Малика Андрюс е по средата на интервю с Ребека Лобо, когато осъзнава, че земята се тресе.

.@malika_andrews kept her cool and made sure everyone was OK after an earthquake hit the ESPN L.A. studios during NBA Today.



A true professional 👏 pic.twitter.com/wwataq5Yqk