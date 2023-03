Тъжна статистика: Повишена майчина смъртност в САЩ

М айчината смъртност в САЩ се e повишила през 2021 г., която бе втората година от COVID пандемията, като броят на починалите чернокожи жени е двойно по-голям от този на белите жени, показва публикуван доклад.

Общо 1205 жени са починали в Съединените щати по време на бременност или малко след раждане през 2021 г. спрямо 861 през 2020 г. и 754 през 2019 г., съобщи Националният център за здравна статистика (NCHS).

Maternal mortality in the US has risen for another year, according to CDC data https://t.co/MLmU3xaJfU — balomi manad (@dreamfactoryci) March 16, 2023

Коефициентът на майчина смъртност в САЩ е най-високият сред нациите с високи доходи, а броят на смъртните случаи през 2021 г. е най-големият от средата на 60-те години на миналия век. "Най-могъщата държава в света не трябва да приема това като реалност. Това е криза", каза говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер.

През 2021 г. делът на смъртните случая на 100 000 живородени бе 32,9 спрямо 23,8 на 100 000 през 2020 г. и 20,1 на 100 000 през 2019 г., конкретизира се центърът. Коефициентът на майчина смъртност при чернокожите жени през 2021 г. е 69,9 смъртни случая на 100 000 живородени. Това е 2,6 пъти по-висок от процента на белите жени, който е 26,6 смъртни случая на 100 000.

Световната здравна организация определя майчината смъртност като смърт по време на бременност или в рамките на 42 дни след раждането поради причини, свързана с или утежнена от бременността.

2021 maternal mortality in the US was 34 / 100,000. Most of Europe it is 1/3 that. In Australia and Norway it is 1/10 that. Terrible. https://t.co/iIyXnruyyp via @WSJ — Jim Cashel 🇺🇦 (@cashel) March 16, 2023

Докладът на центъра не предоставя никакви причини за скока на майчината смъртност в САЩ през 2021 г. или несъответствието между чернокожите и белите жени. Но медицински експерти казаха, че COVID пандемията е важен фактор, заедно със социално-икономическите условия и дългогодишната липса на достъп до качествени грижи преди и след раждането за много чернокожи жени.

„Пандемията COVID-19 имаше драматичен и трагичен ефект върху майчината смъртност, но не можем да позволим този факт да замъгли, че вече е имало – и все още има – криза на майчината смъртност“, каза Ифат Абаси Хоскинс, президент на Америкън колидж по акушерство и гинекология. Премахването на "расовите неравенства в здравето" трябва да бъде основен приоритет на общественото здравеопазване, подчерта Хоскинс в изявление. „Бременните и родилките чернокожи продължават да съставляват непропорционално голям брой майчински смъртни случаи с нарастващи и тревожни темпове“, каза Хоскинс в изявление. „Тази тенденция трябва да бъде спряна".

More than 80% of pregnancy-related deaths in the U.S. are preventable. So why is maternal mortality in the US at an all time high?



@sarahtoy19 reports on the structural inequities behind the crisis for @wsj:https://t.co/AnAFjBsaFR — National Partnership (@NPWF) March 16, 2023

Белият дом твърди, че републиканците влошават ситуацията с многократните опити да отменят закона Obamacare, който предоставя субсидирана от държавата здравна застраховка, и ги обвини, че искат да намалят Medicaid, друга програма, насочена към бедните. „Неразбираемо е и е невероятно опасно това, което виждаме в нашите колеги републиканци в Конгреса“, каза Жан-Пиер. Републиканците „работят за изкормване на здравеопазването за американците“, добави тя. Говорителката каза, че 40% от жените разчитат на покритието на Medicaid по време на раждането.