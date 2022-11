Twitter възстанови акаунта на бившия американски президент Доналд Тръмп, съобщи собственикът на компанията Илон Мъск, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Мъск проведе анкета в социалната медия,

в която попита потребителите дали акаунтът на Тръмп трябва да бъде възстановен.

Около 15 милиона потребители се включиха в гласуването, като идеята бе подкрепена от 51,8 процента от тях.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv