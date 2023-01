"Твърд и компетентен" - Крис Хипкинс е новият премиер на Нова Зеландия

Д обил известност с решителни действия срещу пандемията от COVID-19, новият премиер на Нова Зеландия Крис Хипкинс, поел длъжността от Джасинда Ардърн, е широко признат като управленец с твърда ръка.

'The biggest privilege and responsibility of my life': Chris Hipkins becomes New Zealand PM – video https://t.co/pEZJFqhN40 — Guardian news (@guardiannews) January 25, 2023

45-годишният бивш министър на образованието и полицията се очерта като единствен кандидат на Лейбъристката партия, който да замести Ардърн след изненадващата ѝ оставка, обявена на 19 януари.

"Надявам се новозеландците да виждат в мен честен човек, който не се страхува да признава грешките си и владее самоиронията", заяви той пред журналисти, веднага след като бе номиниран.

Избран официално в неделя за лидер на Лейбъристката партия, в сряда той бе официално утвърден днес като министър-председател от генерал-губернаторката, представляваща крал Чарлз Трети в Нова Зеландия.

Chris Hipkins was sworn in as New Zealand’s 41st prime minister, following the unexpected resignation last week of Jacinda Ardern. Hipkins, 44, has promised a back-to-basics approach focusing on the economy. https://t.co/difHPQoZu8 — The Associated Press (@AP) January 25, 2023

Крис Хипкинс получи похвали за близо двегодишната си работа като министър, натоварен с борбата срещу COVID-19 в страната, която затвори границите си, за да се справи с пандемията, и ги отвори отново едва през август 2022 г.

Миналата година той призна, че на хората им е писнало от строгите санитарни ограничения, и нарече затварянията на граници "трудно решение".

Политическата наблюдателка Джоузи Пагани го определи като човек "деликатен, симпатичен, твърд и компетентен".

"Смятам, че съм сравнително искрен, сравнително приобщаващ. Хората няма да се чудят до безкрай какво ли си мисля", увери Хипкинс в разговор с журналисти пред парламента в Уелингтън.

От юни 2022 г. той бе министър на полицията – ключов пост с оглед критиките срещу представените от правителството резултати в борбата с престъпността. Преди това бе заемал над пет години длъжностите министър на образованието и министър на държавните служби.

Jacinda Ardern bids an emotional farewell as Chris Hipkins becomes New Zealand's new prime minister. https://t.co/OEE4MB5Vbm pic.twitter.com/zcYwKpcXah — CNN International (@cnni) January 25, 2023

Крис Хипкинс "ще бъде невероятно силен премиер", приветства назначението му министърката на правосъдието Кири Алан. Тя е от коренното население маори, депутат от Лейбъристката партия и също е сочена за вероятен глава на кабинета.

"Износ на боклук"

"Той е извънредно компетентен и през последните шест години се е доказал в служба на Нова Зеландия като един от най-важните ни министри", заяви тя.

Хипкинс, който се представя за "любител на чистия въздух", пристрастен към планинското колоездене, дългите разходки и плуването, е следвал политика и криминология в университета на щата Виктория, а после работи в индустриалното обучение.

След това става главен съветник на двама министри на образованието и на бившата премиерка Хелън Кларк, а през 2008 г. – депутат.

Известен като приятен и непринуден събеседник, Хипкинс обаче се замесва в широко отразени от медиите разправии с бившето консервативно правителство на Австралия.

През 2021 г. той обвинява Австралия, че "изнася боклука си" в Нова Зеландия – намек за оспорваната практика на Канбера да експулсира престъпниците в родните им страни.

Няколко години преди това, през 2017 г., Хипкинс е порицан от Джасинда Арбърн заради обвинения, че е участвал в скандал с двойно поданство в австралийския парламент.

Тогавашният вицепремиер Барнаби Джойс беше принуден да подаде оставка, след като Хипкинс получи информация, че Джойс има двойно поданство – австралийско и новозеландско.

Австралийската конституция забранява на политици на федерално равнище да бъдат парламентаристи, ако имат двойно гражданство.

В тази връзка Ардърн тогава заяви, че действията на Хипкинс са "неприемливи".