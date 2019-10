Турция, Пакистан и Малайзия пускат ТВ канал за разбиване митовете за исляма

Т урция, Пакистан и Малайзия създават нов телевизионен канал, който ще се бори с неразбирането на исляма по света, пише вестник "Daily Sabah".

"Имаме усещането, че много репортажи за исляма не представят правдиво религията и не показват това, което проповядва тя", казва премиерът на Малайзия Махатир Мохамед.

"Мюсюлманите са представяни като терористи, а света приема това за истина, докато нашата религия не проповядва насилие", казва още премиера.

Новата телевизия има за цел да поправи грешните представи за исляма. Тя беше обсъдена по време на тристранна среща между премиера на Пакистан Имран Хан, президента на Турция Реджеп Ердоган и министър-председателя на Малайзия.

