Турция откри най-голямото находище на природен газ в Черно море

П резидентът Реджеп Ердоган обяви, че Турция е намерила най-голямото досега находище на природен газ след приключване на новите проучвателни работи в Черно море, пише АФП.

Ердоган заяви, че находището с обем 320-милиарда кубически метра е открито от турския кораб Фатих, който започна сондажи миналия месец, като добави, че се надява първият газ да достигне турските потребители през 2023 г., 100-годишнината от рождението на съвременната република.

"Турция направи най-голямото откритие на природен газ в своята история в Черно море", каза Ердоган по време на реч в истанбулския дворец Долмабахче. „Аллах отвори вратата за безпрецедентно богатство за нас“, допълни той ентусиазирано.

Фатих, първият сондажен кораб на Турция, е кръстен в чест на османския султан Фатих Султан Мехмет, който завладява Константинопол, днешен Истанбул, през 1453 година.

Плавателният съд направи откритието в полето Тuna-1 край бреговете на град Ерегли в северната провинция Зонгулдак, след като започна сондирането на 20 юли, каза Ердоган и добави, че се надява да бъдат намерени още находища в същия регион.

