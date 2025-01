Тръмп се срещна със Зукърбърг

Д оналд Тръмп се срещна с главния изпълнителен директор на Meta Corporation Марк Зукърбърг, съобщи порталът Semafor, позовавайки се на източници. Според него срещата се е състояла в петък в резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида. Подробности за разговора не бяха разкрити.

Mark Zuckerberg, CEO of Meta, met with President-elect Donald Trump at Mar-a-Lago in Florida on Friday. This meeting follows recent actions by Meta, including ending its fact-checking program and relaxing restrictions on Trump’s social media accounts, leading to speculation about… pic.twitter.com/xS9viAg9yU

По-рано Зукърбърг обяви намерението си да спре услугата за проверка на фактите и да смекчи правилата за модериране на съдържанието. Според него това е необходимо, за да се „завърнем към корените, да се съсредоточим върху намаляване на броя на грешките, опростяване на правилата и възстановяване на свободата на изразяване в платформите“ на Facebook и Instagram, които са собственост на Мета.

Mark Zuckerberg met with @realDonaldTrump at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, and parked his private jet next to Trump's plane.



This is at least the second meeting between Zuckerberg and Trump since Trump's presidential election win in 2024.



Zuckerberg has sought to improve… pic.twitter.com/SM3Pk8B7Mg