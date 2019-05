Ф инансите на Доналд Тръмп са били на червено в периода 1985-1994 г., когато нюйоркският бизнесмен е загубил близо 1,2 милиарда долара. Това съобщи в. "Ню Йорк таймс", който е получил информация за данъчните декларации на тогавашния магнат на недвижими имоти, предава БТА.

Вестникът е получил от приходната агенция копия от официалните данъчни декларации на бъдещия президент. Той е декларирал загуби от 46,1 милиона долара през 1985 г., над 250 милиона през 1990 и през 1991 г. и общо 1,17 милиарда за 10-годишния период - два пъти повече, от което и да е физическо лице в САЩ.

Тръмп е загубил толкова много пари, че не могъл да плаща подоходни данъци за осем от десетте години, посочва "Ню Йорк таймс", цитиран от Ройтерс.

Комисията по бюджетните средства към Камарата на представителите в Конгреса поиска приходната агенция да предостави информация за данъците на Тръмп от 2013 до 2018 г. Министърът на финансите Стивън Мнучин отказа под предлог, че комисията няма легитимно законодателно основание за това искане. Отказът на Мнучин бе очакван и вероятно ще задейства съдебна битка, прогнозира Асошиейтед прес.

