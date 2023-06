Тръмп за "Вагнер" и Русия: Голяма бъркотия, но може да бъде и много по-лошо

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп коментира конфликта между Русия и наемническата група Вагнер в публикация в създадената от него социална мрежа „Truth Social“, предаде БГНЕС.

Той нарече въоръжения бунт в Русия „голяма бъркотия“, след като лидерът на Вагнер Евгений Пригожин отклони паравоенните си сили от Москва.

„Голяма бъркотия в Русия, но внимавайте какво си пожелавате. Следващият може да бъде много по-лошо!“, написа Тръмп.

В отделен пост Тръмп обвини американския президент Джо Байдън и неговия син Хънтър Байдън, че са взели големи суми пари както от Русия, така и от Китай.

Коментарът на Тръмп се позовава на предполагаемите бизнес отношения на Хънтър Байдън с украински и китайски компании, които в момента се разследват поради обвинения, че президентът Байдън е участвал в схема за подкупи по време на мандата си като вицепрезидент на Съединените щати.

Russian President Vladimir Putin accused Yevgeny Prigozhin's Wagner Group, a private mercenary force, of mounting a coup, and vowed to take "decisive actions" to crush the rebellion. https://t.co/QIDHwQmhar