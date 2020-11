Тръмп помилва бившия си съветник Майкъл Флин

Д оналд Тръмп помилва бившия си съветник по националната сигурност Майкъл Флин, който се призна за виновен, че е излъгал ФБР по време на разследването дали е имало руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

U.S. President Donald Trump on Wednesday pardoned his former national security adviser Michael Flynn who had pleaded guilty to lying to the FBI during the investigation into Russian meddling in the 2016 presidential election. https://t.co/uv1JQCRKPv pic.twitter.com/sJYTUZtGVL