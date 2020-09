Тръмп обясни защо не е съобщил веднага за опасността от COVID-19

Aмериканският държавен глава Доналд Тръмп отхвърли обвиненията, че не е оповестил по-рано колко опасен е новият коронавирус и е омаловажил сериозността на епидемията.

Той каза, че е действал така, за да може да намали паниката сред американците и да не се стига до презапасяване и покачване на цените, посочва "Ройтерс".

"I still like playing it down, because I don't want to create a panic," Trump said. https://t.co/8ACAQWo2Ez

CNN разпространи откъси от новата книга на журналиста Боб Удуърд "Гняв", в която се твърди, че Тръмп е знаел още през февруари колко смъртоносен и заразен е коронавирусът, но го е омаловажил, за да не създава паника.

"Последното нещо, което трябваше да демонстрираме, беше паника, вълнение и страх. Трябваше да се погрижим за ситуацията, в която се намираме", казва Тръмп.

Той обяснява, че не е искал да бърза "с писъци и вопли" за предстоящата опасност.

"Трябва да демонстрираме лидерство", подчертва американският президент, като няколко пъти по време на пресконференцията повтаря, че не възнамерява да сее паника в САЩ.

"Трябваше да покажем спокойствие", отбелязва той.

Междувременно журналистът Боб Удуърд се защити в интервю за AFP от критиците в социалните мрежи, които го обвиниха, че не е оповестил коментарите на Тръмп в продължение на месеци докато пандемията в САЩ бушува.

"След като Доналд Тръмп ми каза това, аз си помислих: "Уау! Това е интересно, но вярно ли е? Тръмп казва неща, които не се проверяват, нали?", цитира AFP думите на журналиста.

Trump lied to the American people and 190,000 of our people have died. He has not protected us, instead he put us in danger. He should be in prison. Trump said he knew virus was deadly but still played down crisis: Woodward book https://t.co/nZ3BHmF7X6