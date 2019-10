Трима българи убити при стрелба в Чикаго

Ч етирима души, от които трима са български граждани, бяха застреляни в дома им в Чикаго, докато вечеряли. Пета жертва се бори за живота си в болница.

„Трима българи и един американец са убити при стрелба в жилищна сграда в Чикаго”, потвърди пред NOVA Иван Анчев, генерален консул на България в американския град.

„Двама от убитите българи са съпрузи в ранните си 40 години, третата жертва е майката на убития мъж”, обясни Анчев. „Това са хора без криминални прояви. Мирни български граждани, които са живели съвсем нормален живот в САЩ”.

Генералният консул на България в Чикаго посочи, че вероятно става въпрос за битово убийство, породено от психическото състояние на извършителя. „Той е задържан, не е българин”.

Инцидентът е станал в събота около 17:30 в апартамента на семейството на улица „Уест Ървинг Парк” в Чикаго.

Според полицията убиецът е 67-годишен мъж, строителен работник, който познавал жертвите. Той живеел в същия комплекс с апартаменти от 15 години.

В събота вечерта мъжът излязъл от своя апартамент и отишъл до жилището на съседите си българи, които тъкмо вечеряли, след което открил стрелба.

После се качил на третия етаж на сградата, където се скарал с жена, живееща там и стрелял по нея.

Жертвите са жена на 66 години, мъж на 61 години, жена на около 40 години и мъж на около 45 години. Всички са починали от огнестрелни рани. Друга жена е в критично състояние и се бори за живота си в местна болница. Задържаният е използвал личния си пистолет при стрелбата.

Не е известно към момента жертвите да са били в конфликт с нападателя, за който се предполага, че е техен съсед, съобщават от българското външно министерство. Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева следи случая още от самото му начало, като е дала по случая указания на генералния ни консул в Чикаго. Генералното ни консулство в Чикаго е във връзка с местните власти и е готово да окаже необходимото съдействие, посочват от МВнР.

Според властите в Чикаго задържаният мъж е бил конфликтен и е имал проблеми с гнева. Съседи разказват за предишни инциденти с него, които обаче не са били докладвани в полицията.

4 people are dead, another woman is in critically condition after police say a neighbor opened fire shooting them all. A motive is unclear, but he is in police custody. It happened at around 5:30pm in the 6700 of W. Irving Park on the far NW Side. #chicago pic.twitter.com/LJRLA0fl5n