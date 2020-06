Тревога, COVID-19 увеличава замърсяването в световния океан

П андемията от коронавируса може да предизвика ръст в замърсяването на световния океан, тревожат се еколози на фона на все повече находки на изхвърлени по крайбрежията или плуващи като медузи използвани маски за лице и предпазни ръкавици, съобщи британският в. "Гардиън".

Ocean plastic is a big threat to the ecosystem. #BreakFreeFromPlastic https://t.co/4Zb9MWEomS