Среднощна атака в Южен Ливан, има жертви и критично ранени

И зраел снощи нанесе десетки удари в Южен Ливан, заявиха пред Ройтерс три ливански източника от сферата на сигурността, като добавиха, че става въпрос за едни от най-интензивните бомбардировки от началото на войната през октомври.

Израелската армия междувременно призова цивилните граждани да стоят далеч от военните учебни полигони в северната част на страната през уикенда, предаде ДПА.

Военните ще извършват "дейности" там, така че неупълномощените лица са заплашени от потенциално животозастрашаваща ситуация в тези райони, се казва в съобщение на армията.

Възможно е в близките села да се чуят изстрели и експлозии, продължава съобщението.

Точното значение на инструкциите към момента не е ясно, посочва ДПА. В Ливан, който граничи с Израел, има опасения, че израелската армия може да подготвя сухопътна офанзива в страната. В случай на такава операция войските за нея биха били събрани в Северен Израел.

При нападение на израелските сили снощи в окупирания град Кабатия на Западния бряг са били убити шестима палестинци, а други 18 са били ранени съобщи ръководителят на местната власт в Дженин.

■ SHOCKING: In the last fifteen minutes alone, the Israeli Air Force has launched almost sixty-five airstrikes against Hezbollah targets in southern Lebanon. Tonight is important for business in Israel. #Israel #hazbollah pic.twitter.com/XVyYjPBqJ8