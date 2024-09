Батман е първият супергерой със звезда на холивудската Алеята на славата

Б атман - черният рицар с пелерина, който съществува от повече от 85 години, получи своя звезда Алея на славата в Холивуд, ставайки първият супергерой в историята, на когото е оказана подобна чест.

Звездата на популярния комиксов персонаж е 2790-ата на прочутата алея в Холивуд и се намира до тези на "телевизионния Батман" Адам Уест и на Боб Кейн - единият от авторите си.

Batman becomes first superhero to receive star on Hollywood Walk of Fame https://t.co/6JRv1FoMRf — Regi Bonner (@regibonn) September 28, 2024

Създаден за DC Comics от Кейн заедно с Бил Фингър, Батман се появява за първи път в Detective Comics #27 през 1939 г. и оттогава е символ на решителност, смелост и справедливост. Той е един от най-емблематичните измислени персонажи в света - самобитен супергерой, който се отличава не със своите свръхсили, а с интелигентност, решителност и технически умения.

Батман е разпознаваем по целия свят благодарение на образа си в комикси, телевизионни предавания, анимации и филми. От Адам Уест в едноименния хитов сериал от 1966 г. до последния екранен рицар с пелерина Робърт Патинсън, образът му е преоткриван за всяко поколение от невероятни творци както зад камерата, така и на чертожната дъска.

Congratulations Batman, Well Done! You've Finally Got A Star On The Hollywood Walk Of Fame.🦇🎥🌟🌃 https://t.co/Sabn8ePOEI — Euchariah Castellanetaniah (@EuchariahC) September 28, 2024

"Търговската камара на Холивуд е горда да почете първия ни супергерой на холивудската Алея на славата! Единственият и неповторим Батман!", каза продуцентката на церемониите Ана Мартинес, когато беше обявено, че той ще бъде отличен на 26 септември.

Освен че беше почетен със звезда на Алеята на славата, Батман влезе и в Книгата на рекордите на Гинес като първия супергерой с подобно отличие.

#Batman Becomes First Superhero to Receive Hollywood Walk of Fame Star https://t.co/SvD9LwAhuQ — Nerd Reactor (@NerdReactor) September 28, 2024

Батман получи и други признания от Рекордите на Гинес, като например това за най-много носители на "Оскар" в ролята на един и същ супергерой - Джордж Клуни, Крисчън Бейл и Бен Афлек.

Батман се появява в киното от 1940 г. и десетилетия наред продължава да забавлява публиката.

Batman riceve la stella sulla Walk of Fame di Hollywood https://t.co/SI7ZfO42dM — Fabio Prestia (@prestia_fabio) September 29, 2024

Обичаната филмова поредица стартира през 1989 г. с режисьора Тим Бъртън и американския актьор Майкъл Кийтън в ролята на супергероя.

През 2005 г. един нов Черен рицар - вестител на нова ера на разказване на истории, беше представен от Кристофър Нолан в "Батман в началото". Последваха филмите "Черният рицар" (2008) и "Черният рицар: Възраждане" (2012). В трилогията на Нолан пелерината на супергероя наметна британският актьор Крисчън Бейл.

ICYMI: Batman Honored by Hollywood Walk of Fame & Guinness World Records https://t.co/w4sfKMgwGr — Bleeding Cool (@bleedingcool) September 29, 2024

Най-скорошното екранно превъплъщение на Батман беше в едноименния филм от 2022 г. на режисьора Мат Рийвс с друг британски актьор в главната роля - Робърт Патинсън.

От всички актьори, които са играли Батман, Майкъл Кийтън е единственият със звезда на Алеята на славата.

Същевременно продължаващите приключения на Батман по страниците на DC Comics достигат до читателите по целия свят всеки месец. Историята му за решителност и твърдост не спира да вдъхновява поколение след поколение, защото...Той е отмъщението. Той е нощта. Той е Батман.

* Във видеото: Защо Джордж Клуни не желае Амел да го овижда като Батман?

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase