Влиятелен руски експерт: Путин трябва да втвърди политиката си за ядреното оръжие

Р усия трябва ясно да представи готовността си да използва ядрено оръжие срещу страните, които „подкрепят агресията на НАТО в Украйна“, смята влиятелният и смятан за ястреб руски експерт по външна политика Сергей Караганов, който настоява президентът Владимир Путин да приеме по-настъпателна ядрена позиция по отношение на Запада, предаде Ройтерс.

Караганов заяви в интервю за вестник „Комерсант“, че Москва трябва да нанесе ограничен ядрен удар по страна членка на НАТО, без да предизвика пълномащабна ядрена война. Според него САЩ лъжат, твърдейки, че гарантират ядрена защита на съюзниците си.

Според Караганов основната цел на руската ядрена доктрина трябва да бъде „всичките настоящи и бъдещи врагове да са убедени, че Русия е готова да използва ядрено оръжие“.

„Време е да обявим, че имаме правото да отговорим с ядрен удар на всякакви масирани удари по наша територия. Това се прилага и за всякакво заемане на нашата територия“, заяви той в коментара си, публикуван седмици, след като Въоръжените сили на Украйна завзеха част от руската Курска област, откъдето руските сили все още се опитват да ги изтласкат.

Изказванията на Караганов се следят отблизо от западните експерти по сигурността като индикатор за руската мисъл по отношение на външната, отбранителната и ядрената политика. Неговото мнение не е официално, но Кремъл му е предоставял и преди възможности и трибуна да го представи пряко на президента Путин. Повече от година той беше най-влиятелното лице, призоваващо за промени в ядрената доктрина на Русия, която Москва заяви наскоро, че ще прегледа.

Кремъл предупреди САЩ за "червените линии" на Русия

Според настоящата доктрина Русия трябва да бъде готова да използва ядрено оръжие в отговор на ядрен удар от друга страна или конвенционална атака, която заплашва самото съществуване на страната.

Според Караганов тази доктрина е безотговорна и дори самоубийствена, защото не възпира достатъчно руските противници и ги кара да приемат, че едва ли ще има обстоятелства, при които Москва би използвала ядрено оръжие. Според него Русия ще се изправи пред бедствие, ако не разсее това мнение и не установи възпиране.

След две години и половина война в Украйна Русия рискува да се обезкърви на бойното поле и да се изтощи икономически, което, както смята Караганов, ще доведе до „упадък и може би дори до срив“.

В миналото Караганов е призовавал Русия да обмисли възможността за изпреварващ ядрен удар „за отрезвяване“ на противниците ѝ.

