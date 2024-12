Тийнейджърка простреля смъртоносно ученик и учител

15-годишна ученичка беше идентифицирана от полицията като нападателката, открила огън в понеделник в училище в американския щат Уисконсин, където бяха убити неин съученик и учител, а момичето бе открито мъртво.

Шон Бърнс, началник на полицията в столицата на щата Мадисън, каза на брифинг за пресата, че трима души са загинали, а други седем са ранени в християнското училище Abundant Life, частно християнско училище с около 400 ученици. „Нападателката вече е идентифицирана като 15-годишна“, каза Барнс пред репортери, идентифицирайки непълнолетната по име. „Тя беше ученичка в училището и доказателствата сочат, че е починала от самонанесена огнестрелна рана“, добави той.

Бърнс каза, че ученик от втори клас се е обадил на службите за спешна помощ, за да съобщи за стрелбата малко преди 11:00 сутринта местно време (17:00 GMT). От шестимата ранени, които са настанени в болница, двама ученици остават в критично състояние с опасност за живота, двама души са в стабилно състояние, а двама са изписани от болницата, каза началникът на полицията. На мястото на инцидента е открит пистолет, каза Бърнс, и добави, че семейството на заподозряната сътрудничи на полицейското разследване. „Все още работим, за да установим мотива“, каза той. Един свидетел, интервюиран от местните медии, каза, че е чул два изстрела по време на атаката. „Чухме ги и след това някои хора започнаха да плачат и след това просто изчакахме полицията да дойде и след това ни изпроводиха до църквата“, каза детето, което не беше идентифицирано.

Насилието в понеделник е последното в дългата поредица от училищни стрелби в Съединените щати, където оръжията са повече от хората, а опитите за ограничаване на достъпа до огнестрелни оръжия са изправени пред вечна политическа безизходица. „Трябва да се обединим, за да направим всичко възможно, за да подкрепим нашите студенти, за да предотвратим пресконференции като тези да се случват отново и отново и отново“, каза Бърнс.

Президентът на САЩ Джо Байдън осъди стрелбата като "шокираща и безсъвестна" и каза, че трагедията още веднъж подчертава необходимостта от по-строги закони за оръжията. „Недопустимо е да не сме в състояние да защитим децата си от този бич на насилието с оръжие. Не можем да продължаваме да го приемаме като нормално“, каза той в изявление. „Нуждаем се от Конгреса да действа. Сега.“

Ужас от училищни стрелби

Жените стрелци в училище в САЩ са изключително редки, но ученички са идентифицирани като нападателки през годините. „Повечето училищни стрелци са мъже и са в тийнейджърска възраст или в началото на 20-одишната възраст. Въпреки това през последните 50 години най-малко четири планирани училищни стрелби са включвали жени нападателки“, написа миналата година Дейвид Ридман, основател на K-12 School Shooting Database .

Стрелбата е станала в последната седмица от часовете, преди учениците да се отправят към коледните празници, каза Барбара Виерс, директор на началните и училищни връзки в училището. „Това очевидно разтърси нашата училищна общност“, каза тя на брифинг за медиите.

Тази година е имало най-малко 487 масови стрелби, включваща най-малко четири жертви, мъртви или ранени - в Съединените щати, според Архив на насилието с оръжие. Най-малко 16 012 души са били убити при насилие с огнестрелно оръжие в САЩ тази година, без да се включват самоубийствата, съобщи GVA в понеделник. През септември 14-годишно момче уби четирима души, включително двама ученици, в гимназия в щата Джорджия, преди да бъде задържано. 19 ученици и двама учители бяха застреляни през май 2022 г., когато 18-годишен въоръжен мъж нахлу в основното им училище в Увалде, Тексас, и откри огън.

