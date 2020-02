Терористично нападение в Лондон, застреляха нападателя

Д вама души са ранени в Лондон при свързаното с тероризъм, според валстите, нападение.

"До момента има данни за двама пострадали", съобщиха от лондонската полицейска служба. "Очакваме повече информация за тяхното състояние", допълват властите.

По-рано британската полиция съобщи, че полицаи са простреляли мъж в Южен Лондон при свързан с тероризма инцидент. Органите на реда разследват обстоятелствата около случая.

Нападението е станало на оживената търговска улица Streatham High Road. Мъжът нападнал хората с нож.

