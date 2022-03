Тенис звезда се върна в Украйна, за да се бие

У краинската тенис звезда Сергей Стаховски бил на почивка в Дубай със семейството си, когато руски сили нахлуха в родината му. Той

взема трудното решение да остави жена си и трите им малки деца в дома им в Унгрия и да се върне в Украйна,

за да се включи в боя срещу Русия.

Сега Стаховски е част от резервистите, които помагат за отбраната на столицата Киев. Докато руски военен конвой се приближава към града и ужасът витае във въздуха, 36-годишният тенисист казва, че е готов да направи каквото е необходимо.

Той споделя, че целта му е да помогне за спасяването на Украйна за нейните граждани и неговите деца. „Роден съм тук, бабите и дядовците ми са погребани тук и бих искал да имам история, която да разказвам на децата си.

