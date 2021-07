"Те убиват хора", защо Джо Байдън критикува Фейсбук

А мериканският президент Джо Байдън каза, че социални медии като Фейсбук "убиват хора", като позволяват да бъдат качвани дезинформации за ваксините срещу коронавирус, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Biden says Facebook, others 'killing people' by carrying COVID misinformation https://t.co/eKEthNHSJi pic.twitter.com/GUb2RgdVc0