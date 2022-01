Талибаните с ново нареждане: Без глави на манекените

Т алибаните разпоредиха на продавачите на облекло в Херат, Западен Афганистан, да махнат главите на манекените, които влизат в противоречие със строгото тълкуване на ислямския закон от радикалното движение, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това указание е последната засега от поредица мерки, с които талибаните се опитват да наложат в страната своята строга интерпретация на исляма, ограничавайки обществените свободи, особено тези на жените и момичетата.

„Поискахме от търговците да отрежат главите на манекените, защото това е противно на шериата“,

потвърди днес за АФП Азиз Рахман, шеф на управлението за насърчаване на добродетелта и предотвратяване на порока в Херат – третия по големина град в страната, с близо 600 000 жители.

„Ако те се задоволят само да покрият главата или скрият (целия) манекен, ангелът на Аллах няма да влезе в магазина или в дома им, за да ги благослови“, обясни той, като добави, че продавачите на дрехи обещали да изпълнят искането.

От вчера в социалните мрежи се разпространява масово видеозапис, на който мъже режат с трион главите на пластмасови манекени,

изобразяващи жени.

This is Herat where the Taliban authorities have asked clothing shops to behead all “female mannequins” calling them “un-Islamic”. Herat was called “the pearl of Khurasan” by Rumi and has been considered the cultural capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/CUBA6fSE74