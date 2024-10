Тайсън Фюри: Съпругата ми претърпя спонтанен аборт преди двубоя с Усик

Т айсън Фюри разкри, че съпругата му е претърпяла спонтанен аборт преди да загуби от украинеца Олександър Усик в Саудитска Арабия през май.

Фюри разказа, че съпругата му Парис е била бременна в шестия месец, когато е загубила осмото им дете в навечерието на двубоя с Усик, в който той загуби световната си титла в тежка категория на WBC: „Тя беше бременна в шестия месец. Това не е като малък спонтанен аборт в началото - трябва физически да родиш мъртво дете, сама, докато съпругът ти е в чужда държава. Да преминеш през това сама не е добре“.

Tyson Fury has revealed his wife suffered a miscarriage before he lost to Ukrainian Oleksandr Usyk in Saudi Arabia in May



