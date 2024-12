"Тайм" ще обяви Тръмп за "Личност на годината" за втори път

Д оналд Тръмп ще удари камбаната за откриването на Нюйоркската фондова борса днес, в същия ден, в който се очаква да бъде определен за "Личност на годината“ на списание "Тайм", заявиха пред Ройтерс двама души, запознати с избора и плановете.

Говорител на "Тайм“ отказа да коментира избора.

