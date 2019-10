Рафаел Надал се ожени след 14 годишна връзка

И спанският тенисист Рафаел Надал се ожени в събота за приятелката си Мария Франсиска Перейо, съощи Франс прес.

Церемонията се състоя на техния роден остров Майорка. Двамата са заедно от 14 години и са се запознали чрез сестрата на Надал - Мерибел.„

Сватбата беше в двореца Са Форталеса в Пойенса, в североизточната част на Майорка. На нея присъстваха 350 гости и според испански медии сред тях е бил и бившият крал Хуан Карлос, както и тенисистите Давид Ферер и Фелисиано Лопес.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ ДВОРЕЦА И ГОСТИТЕ НА СВАТБЕНОТО ТЪРЖЕСТВО

Cue the wedding bells 🎊@RafaelNadal and Maria Francisca Perello have finally tied the knot. https://t.co/RPQN7O4A4e