Сърбия и Косово постигнаха споразумение за свободно движение

К осово и Сърбия постигнаха споразумение за документите за самоличност. Това съобщи върховният представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел.

Той написа, че Сърбия е решила да приеме косовските документи, като в този случай се премахват пречките пред свободното движение на косоварите.

„В рамките на подпомагания от ЕС диалог, Сърбия се съгласи да премахне входните и изходните документи за притежателите на косовски лични карти, а Косово се съгласи да не ги въвежда за притежателите на сръбски лични карти“, пише Борел.

„Косовските сърби, както и всички други граждани, ще могат да пътуват свободно между Косово и Сърбия, използвайки своите лични карти. ЕС току-що получи уверения от премиера Курти за това. Това е европейско решение. Поздравяваме и двамата лидери за това решение и тяхното ръководство“, добави Борел.

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.



I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk