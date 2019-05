А ржентинският футболист Емилиано Сала разкрил в аудио съобщение в WhatsApp до приятел, че не искал да премине в Кардиф преди злощастната си смърт.

Сала почина през януари, когато частният му самолет, който го превозваше до Уелс, се разби в Английския канал – 24 часа, след като той осъществи 15 милионният си трансфер трансфер от Нант в Кардиф.

Все още продължава разследване по случая, но документален филм на L’Equipe по френската телевизия разкри разговор между аржентинския нападател и негов приятел на 6 януари, в който той разкритикува собственика на Нант Валдемар Кита и отбелязва, че няма особено желание да премине в Кардиф.

