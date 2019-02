Изчезналият самолет, с който пътува аржентинският футболист Емилиано Сала е бил намерен, заявиха разследващите в неделя.

"Мога да потвърдя, че беше намерен“, заяви говорителката на Британските следователи на въздушни инциденти. Тя сподели, че повече информация по случая ще бъде дадена в понеделник.

В сряда разследващите, търсещи изчезналия самолет с Емилиано Сала, споделиха, че започва подводно издирване на аржентинеца, след като са били открити две възглавници от седалки на френското крайбрежие, които вероятно са били от самолета. 28-годишният аржентински нападател пътува от западния френски град Нант заедно с пилота Дейвид Иботсън към Великобритания, където щеше да пристигне при новия си клуб Кардиф, когато самолетът им изчезна от радарите над Ламанша.

