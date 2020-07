Свлачище отне живота на 162 миньори в Мианмар

Т елата на най-малко 162 миньори от нефритена мина в Мианмар (Югоизточна Азия) бяха извадени от калта след свлачище в северната част на страната,предаде Асошиейтед прес.

Очевидец е успял да улови опустошителната мощ на природата в Мианмар.

Причината за свлачището, помело нефритената мина са мусонните дъждове, които влошават и без това смъртоносните условия за работа в този сектор.

Десетки умират всяка година, докато работят във високо доходната, но лошо регулирана нефритена индустрия, която използва нископлатени работници мигранти, за добиване на скъпоценния камък, който е силно търсен в Китай.

Свлачището е връхлетяло рано сутринта в четвъртък район близо до китайската граница в щата Качин след обилни валежи, съобщи службата за пожарна безопасност на Мианмар във Facebook, цитирана от БГНЕС.

"Нефритените миньори са били задушени от вълна от кал. Процесът на издирване и спасяване все още продължава", се казва в изявлението.

33 people were reportedly killed in a large-scale landslide in the jade mining area of Pakgan, #Myanmar. Local residents said that around 200 people on the spot were buried: reports pic.twitter.com/ePqqIBIocC