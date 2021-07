Британският здравен министър: Не може да мислим само за COVID-19

С ветът не може повече да мисли единствено за COVID-19 и да пренебрегва другите критични проблеми в здравеопазването, икономиката и образованието, натрупали се по време на пандемията, заяви британският министър на здравеопазването Саджид Джавид, цитиран от Ройтерс.

Не можем да живеем в свят, в който мислим само за ковид и пренебрегваме останалите си здравни и икономически проблеми или предизвикателствата в образованието. Трябва да се възползване от ваксината, която за щастие работи, каза той пред телевизия "Скай нюз".

"Our vaccines are building a wall of protection against hospitalisation and jab by jab, brick by brick, that wall is getting higher."



Watch @SajidJavid talk about the success of the #COVID19 vaccine programme 👇 pic.twitter.com/GLBinY9beG