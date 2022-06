Супербактерия по добитъка може да прескочи и при хората

С илно устойчив на антибиотици щам на супербактерията метицилин-резистентен златист стафилокок (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA), появил се при добитъка през последните 50 години, може да прескочи и при хората, предаде ДПА.

Щамът CC398 се е превърнал в доминиращия тип MRSA при добитъка в Европа - вероятно поради широкоразпространената употреба на антибиотици в свиневъдството. Той също така е все по-честа причина за инфекции при хората, според авторите на настоящото проучване, публикувано в сп. "иЛайф" (eLife).

Резултатите от него показват, че CC398 поддържа антибиотичната си резистентност в продължение на десетилетия при прасета и други селскостопански животни.

Щамът освен това е способен бързо да се адаптира към човешки приемник, като същевременно поддържа устойчивостта си на антибиотици.

Учените казват, че откритията им подчертават потенциалната заплаха, която този той представлява за общественото здравеопазване.

Щамът CC398 е свързан с увеличаващ се брой случаи на зараза при хора, както след пряк, така и след непряк контакт със селскостопански животни.

Д-р Джема Мъри от института "Уелкъм Сангър", водещ автор на изследването, казва: "В исторически план високите нива на употреба на антибиотици може да са довели до еволюцията на този силно устойчив на антибиотици щам на MRSA в свинефермите".

"Установихме, че антибиотичната резистентност на щама при добитъка е изключително стабилна - тя се е запазила се в продължение на няколко десетилетия, както и при разпространението на бактерията освен сред различни видове добитък", допълва тя.

