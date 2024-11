Студентка се съблече по бельо в знак на протест, арестуваха я

В Техеран е арестувана иранска студентка, която се съблякла гола в знак на протест срещу тормоза от страна на милиционерите от Революционната гвардия, съобщават активистки групи в социалните мрежи.

Според активистите младата жена, чиято самоличност не се разкрива и която е студентка в престижния университет „Азад“ в Техеран, е била тормозена от членове на милицията „Басидж“.

В знак на протест тя се е съблякла пред университета и се е разхождала по улиците по бельо, според видеозапис, цитиран от АФП.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 2, 2024

Изглежда, че видеото е заснето от жители на близка сграда. На други кадри се вижда как младата жена е хвърлена в кола от мъже в цивилни дрехи.

Според уебсайта Amir Kabir тя е била бита по време на ареста.

Иранската информационна агенция Fars съобщи за инцидента и публикува размазана снимка на студентката.

Според агенцията младата жена е носела „неподходящи“ дрехи в клас и се е „съблякла“, след като е била предупредена от охранителите.

Ислямският закон в Иран налага много строг дрескод за жените, които трябва да носят забрадки и свободни дрехи, които прикриват извивките им.

An Iranian student was harassed by the Islamic regime police for ‘improper hijab’, so she completely removed her clothes in protest.



She was later beaten, arrested and taken to an unknown location.



pic.twitter.com/yvP0whvJYK — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) November 2, 2024

Според Fars, цитирайки „свидетели“, полицаите са разговаряли „спокойно“ с младата жена и не са действали агресивно.

Иранските жени стоят зад безпрецедентен бунт в страната след смъртта на младата кюрдка Махса Амини през септември 2022 г., която беше арестувана заради неспазване на правилата за обличане.

Движението „Свобода на женския живот“ е масово репресирано от иранските власти, като по данни на неправителствени организации най-малко 551 души са убити, а хиляди са арестувани.

In Iran, a woman who was accosted by the “morality police” for not wearing hijab removes her clothing & roams the streets in defiance. She has since been arrested by IRGC forces and forcibly disappeared. This is the brave face of true resistance. pic.twitter.com/HhbbEGhKlf — Elica Le Bon الیکا‌ ل بن (@elicalebon) November 2, 2024

* Във видеото: Над 260 арестувани в Иран на годишнината от смъртта на Махса Амини

